Выдадут перчатки, маску, ручку: как в Новосибирской области подготовились к голосованию

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:24:13+03:00

Губернатор Андрей Травников проконтролировал готовность новосибирских участков к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию

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Главный акцент во время объезда участков сделан на соблюдении санитарных норм во время пандемии коронавируса. Как отчитались ответственные лица — комиссии подготовлены к процедуре голосования. В правительстве региона отметили, что на избирательных участках голосующим выдадут по медицинской маске и паре перчаток (если у самих голосующих не будет их при себе), также каждому участнику голосования выдадут ручку. Кроме того на входе посетителям участков измерят температуру.

- Голосование вне помещения также будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. К гражданину на дом придут члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования. Голосование будет проходить бесконтактным способом на лестничной клетке. У члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии обработает пакет дезинфицирующим средством, - рассказали в правительстве Новосибирской области.

Также голосование может быть организовано на придомовой территории.

- Людям, которые работают в разные смены, по разному графику будет удобно и комфортно выбрать время, проголосовать утром или вечером. Я считаю, что Новосибирская область готова к голосованию, - отметил в ходе объезда участков губернатор Андрей Травников.

Напомним, что Новосибирская область — в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» — получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Куда их направить — предстоит решить самим жителям, свое мнение они смогут обозначить также во время голосования по поправкам в Конституцию.

СПРАВКА КП

Режим работы участковых избирательных комиссий в Новосибирской области с 25 по 30 июня:

в рабочие дни – с 08.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00,

в выходные и праздничные дни, а также 30 июня – с 10.00 до 14.00.

1 июля участковые комиссии будут работать с 8.00 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU