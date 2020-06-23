Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: рассказываем, что делать сибирякам, не поехавшим за границу

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:56:12+03:00

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Рассказываем, как вернуть деньги за тур из-за коронавируса. Многим туристам, хотевшим отправиться в заграничные поездки в этом году, пришлось отменить свои планы в связи с тем, что страны закрыли свои границы из-за эпидемии коронавируса. Сейчас путешественники стараются вернуть потраченные на путевку средства через суд.

— В производстве Калининского районного суда находятся пять гражданских дел, поступившие в период с 13 апреля по 08 июня 2020 года по искам граждан, отказавшихся от туристических поездок в связи с распространением коронавируса, — сообщает пресс-служба Калининского районного суда. — Люди просят взыскать с туроператоров деньги за неоказание услуг по туристической поездке, указывая, что запрет на выезд из страны является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной по договору суммы.

КП-Новосибирск пообщалась с юристом Константином Зиновьевым, чтобы разобраться, как поступать людям, желающим вернуть деньги за несостоявшийся тур, и понять, на что они могут рассчитывать.

— Если туры были именно заграничные и они как раз пришлись на период карантина, то людям необходимо собрать все необходимые документы о том, что они действительно заключили договор с турфирмой, заплатили за путевку деньги, а также документы, подтверждающие, что в той стране был введен режим ЧС. После этого нужно обращаться в суд. В данном случае действительно будет рассматриваться неоказание услуг со стороны туроператора, но не по его вине, и не в результате каких-либо правонарушений, а просто из-за сложившихся в мире ситуации. Тем не менее, туроператора это от ответственности не освобождает: он должен будет возместить клиенту ровно ту сумму, которую он заплатил за путевку, — пояснил юрист.

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