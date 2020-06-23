2020-06-23T13:56:12+03:00
Общество

Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: рассказываем, что делать сибирякам, не поехавшим за границу

Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: добиться этого можно через суд
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Рассказываем, как вернуть деньги за тур, отмененный из-за коронавируса.Рассказываем, как вернуть деньги за тур, отмененный из-за коронавируса.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Рассказываем, как вернуть деньги за тур из-за коронавируса. Многим туристам, хотевшим отправиться в заграничные поездки в этом году, пришлось отменить свои планы в связи с тем, что страны закрыли свои границы из-за эпидемии коронавируса. Сейчас путешественники стараются вернуть потраченные на путевку средства через суд.

— В производстве Калининского районного суда находятся пять гражданских дел, поступившие в период с 13 апреля по 08 июня 2020 года по искам граждан, отказавшихся от туристических поездок в связи с распространением коронавируса, — сообщает пресс-служба Калининского районного суда. — Люди просят взыскать с туроператоров деньги за неоказание услуг по туристической поездке, указывая, что запрет на выезд из страны является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной по договору суммы.

КП-Новосибирск пообщалась с юристом Константином Зиновьевым, чтобы разобраться, как поступать людям, желающим вернуть деньги за несостоявшийся тур, и понять, на что они могут рассчитывать.

— Если туры были именно заграничные и они как раз пришлись на период карантина, то людям необходимо собрать все необходимые документы о том, что они действительно заключили договор с турфирмой, заплатили за путевку деньги, а также документы, подтверждающие, что в той стране был введен режим ЧС. После этого нужно обращаться в суд. В данном случае действительно будет рассматриваться неоказание услуг со стороны туроператора, но не по его вине, и не в результате каких-либо правонарушений, а просто из-за сложившихся в мире ситуации. Тем не менее, туроператора это от ответственности не освобождает: он должен будет возместить клиенту ровно ту сумму, которую он заплатил за путевку, — пояснил юрист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выдадут перчатки, маску, ручку: как в Новосибирской области подготовились к голосованию
Как вернуть деньги за тур из-за коронавируса: рассказываем, что делать сибирякам, не поехавшим за границу
На голосовании по поправкам в Конституцию России будет использован «Золотой стандарт»
На еду животным и зарплату: Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей
Нападавшие задержаны
«Лифт был в дыму»: из горящей высотки под Новосибирском спасли 14 человек
Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: когда и где пройдёт в честь Парада Победы
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Уникальный репринтный номер в честь Парада Победы 1945 года - в подарок читателям «Комсомолки»
Открытие МФЦ в Новосибирске с 25 июня 2020 года: график работы, как будут обеспечивать безопасность
«Быстро убери свой драндулет»: новосибирцев возмутил сосед, паркующий мопед в подъезде
Сибирячка поехала к друзьям на маршрутке и исчезла: ее ищут полицейские и волонтеры