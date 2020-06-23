2020-06-23T13:51:18+03:00
Общество

На голосовании по поправкам в Конституцию России будет использован «Золотой стандарт»

Общественная палата Новосибирской области заключила более 40 соглашений об общественном наблюдении
Екатерина ИВАНОВА
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Голосование по поправкам в Конституцию пройдет под контролем наблюдателей.Голосование по поправкам в Конституцию пройдет под контролем наблюдателей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За ходом голосования будут следить свыше 8 тысяч наблюдателей, все они будут следовать специальному руководству - «Золотой стандарт».

- Голосование в этот раз у нас длинное, и составит семь дней – с 25 июня начинается досрочное голосование. Сегодня Общественная палата Российской Федерации выработала регламент процедуры формирования общественных наблюдателей, разработано типовое положение. Для осуществления наблюдения в ходе голосования мы заключили более 40 соглашений с общественными организациями, профессиональными сообществами и политическими партиями. Утверждено более 8 тысяч наблюдателей от разных формирований. Для них разработан «Золотой стандарт», в соответствии с которым они будут контролировать ход голосования, - рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Прием заявок от потенциальных наблюдателей продолжается, ежедневно Общественная палата получает до 10 подобных писем. Как сообщают в правительстве Новосибирской области, прием заявок будет прекращен за один день до основного голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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