2020-06-23T12:56:58+03:00
Общество

На еду животным и зарплату: Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей

Эти деньги будут взяты из резервного фонда областного Правительства
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей из резервного фонда областного Правительства.Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей из резервного фонда областного Правительства.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Новосибирскому зоопарку выделят 22 миллиона рублей из резервного фонда областного Правительства. По словам исполняющего обязанности министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, на эти деньги зверинец сможет приобрести корм для животных, оплатить коммунальные услуги, охрану, содержание и дезинфекцию территорий парка, а также выплатить зарплату сотрудникам.

— Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. — Такой вывод можно сделать на основе Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Напомним, Новосибирский зоопарк возобновит свою работу с 24 июня, для безопасности горожан разработан комплекс мер, в том числе и ограничение числа посетителей до трех тысяч в день. Кроме того, вход в зоопарк будет осуществляться при помощи электронных пропусков, обязательным для посетителей будет также наличие защитной маски.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что правительство региона уже оказывало поддержку зоопарку во время пандемии. Еще в апреле министерству культуры было выделено на это 27,5 миллионов рублей из резервного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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