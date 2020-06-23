2020-06-23T11:54:28+03:00
Происшествия

Нападавшие задержаны

Нападение на магазин, охраняемый Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, произошло сегодня ночью
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Во время задержания правонарушители оказали сопротивление бойцам группы быстрого реагирования, распылив в их сторону перцовый баллончик.

В 3.28 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из магазина разливного пива, находящегося на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска. На вызов была направлена ближайшая ГБР-11 в составе старшего экипажа Сергея Полушина и водителя-охранника Дмитрия Козырева.

Прибыв к объекту, бойцы застали пьяных нарушителей, ломавших входную дверь. Увидев автомобиль ГБР, они попытались скрыться, и «гвардейцы» бросились в погоню. Один из хулиганов распылил в сторону бойцов перцовый баллончик.

Несмотря на оказанное при задержании сопротивление, нападавшие были задержаны и переданы в полицию.

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