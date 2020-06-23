«Лифт был в дыму»: из горящей высотки под Новосибирском спасли 14 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:10:38+03:00

Из пожара в Бердске спасли 14 человек. Фото: архив ГУ МЧС по НСО.

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Во вторник, 23 июня, ночью вспыхнула многоэтажка на улице Попова в Бердске. В подъезде загорелась шахта лифта. Пожарным удалось спасти всех жителей верхних этажей, которые не смогли спуститься сами.

— Сообщение о том, что в подъезде появился дым, поступило в 3:53. Пожарные прибыли на место уже через 8 минут после вызова. Они установили, что горела коммуникационная шахта с 4 по 8 этаж. Газозащитная служба эвакуировала с 8 и 9 этажа 14 человек с помощью спасательного оборудования. Еще 5 человек сами покинули задымленный подъезд до приезда пожарных. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные справились быстро: уже через 5 минут они ликвидировали открытый огонь через час, а в 4:50 все полностью потушили. Теперь дознаватели выясняют, из-за чего загорелась шахта.

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