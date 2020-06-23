Уникальный репринтный номер в честь Парада Победы 1945 года - в подарок читателям «Комсомолки»

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:26:47+03:00

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Во вторник, 23 июня, читателей «Комсомольской правды» ждет настоящий подарок: в ежеднем номере вы найдете репринт полос газеты, которая вышла 75 лет назад – 24 июня 1945 года.

Вы сможете посмотреть уникальные фото с Парада Победы 1945 года, узнать, как он проходил, прочитать благодарственную речь Сталина русскому народу. Отдельная рубрика посвящена малоизвестным фактам о том параде: почему парадом командовал не верховный главнокомандующий, а маршал Жуков; почему не пронесли по Красной площади Знамя Победы; был ли среди участников героический пес Джульбарс. А еще - как шили форму для участников парада.

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