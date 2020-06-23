Открытие МФЦ в Новосибирске с 25 июня 2020 года: график работы, как будут обеспечивать безопасность

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:24:04+03:00

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С 25 июня МФЦ Новосибирской области начнут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Записаться в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах, а также как и ранее — через Единую справочную службу «052», сайт mfc-nso.ru и мобильное приложение. При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах, — отметил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса учреждения работали по предварительной записи.

Напомним, с начлаа этой недели ряд ограничительных мер смягчили. Так, например, разрешили работать всем магазинам, в которых есть отдельный вход. А с 25 июня начнут работать зоопарк, музеи и библиотеки. Также восстановлено курсирование дачных маршрутов.

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