«Быстро убери свой драндулет»: новосибирцев возмутил сосед, паркующий мопед в подъезде
Жители улицы Надежды в Новосибирске пожаловались на соседа-байкера. Мужчина досаждает им тем, что постоянно разъезжает по их двору поздно вечером и паркует свой мопед прямо в подъезде.
— Он снимает квартиру у нас в доме. Но хозяина квартиры найти не можем. Вчера вызвали полицию, с ним провели беседу. Как бороться, чтобы убрал свой драндулет, не знаем, — рассказала местная жительница в группе «АСТ-54».
Подписчиков паблика тоже смутило поведение байкера:
— А с чего это он мопед в подъезде ставит? Выкупил парковочное место? — возмутились они.
КП-Новосибирск уточнила у юриста, что грозит сибиряку за парковку в подъезде.
— Гражданин использует общее имущество дома не по назначению. Транспортное средство можно ставить в местах, предназначенных для этого, а именно на улице. Управляющая компания дома может взыскать с него деньги за пользование общим имуществом в личных целях. Жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор — здесь есть угроза протекания масел, бензина, что создает угрозу для здоровья людей в подъезде. Если угроза выявится, то гражданина могут привлечь к административной ответственности. За нарушение он будет платить штраф, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
Байкер постоянно ездит по двору поздно вечером и ставит свой мопед в подъезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU