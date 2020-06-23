2020-06-23T09:55:25+03:00
Общество

Сибирячка поехала к друзьям на маршрутке и исчезла: ее ищут полицейские и волонтеры

О женщине ничего неизвестно уже третий день
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Академгородке пропала 32-летняя женщина. Фото: «Лиза Алерт»В Академгородке пропала 32-летняя женщина. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске разыскивают 32-летнюю Наталью Мяготину. Она пропала 20 июня в Советском районе.

— Женщина вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Маму нужно было подождать примерно три часа, Наталья сказала, что на это время поедет к друзьям. На глазах мамы она села в маршрутку, уехала. С того момента ничего о ней больше неизвестно. У друзей не появилась. Сейчас полиция опрашивает водителей городского транспорта, изучает видео с камер видеонаблюдения, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей женщины: рост — 164 сантиметра, худощавого телосложения, каштановые волосы, карие глаза.

Особые приметы: носит очки.

Была одета в светлый удлиненный плащ, синюю толстовку, джинсы и синие кеды.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Мяготиной, просьба сообщить по телефону 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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