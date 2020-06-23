Сибирячке оторвали ухо за испорченные сандалии на детской площадке

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:08:28+03:00

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В Бердске под Новосибирском на детской площадке произошел конфликт между детьми, который перерос в драку между взрослыми. Дело в том, что 10-летняя девочка пролила лак на сандалии другого ребенка. Это подтвердили позже в полиции.

Девочка пожаловалась бабушке, с которой гуляла. Взрослые из-за этого сцепились. После словесной перепалки женщины начали выяснять отношения кулаками. В итоге маме, чья дочка пролила лак на обувь, порвали ухо. Все происходило на глазах детей.

— Конфликт произошел 13 июня. В отдел ГУ МВД по городу Бердску обратилась участница конфликта, которая получила травму уха. Сейчас проводится проверка, все участники и свидетели происшествия опрошены. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень причиненного вреда здоровью женщины. После заключения экспертизы примут процессуальное решение, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.

Мы следим за развитием событий.

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