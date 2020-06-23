Новосибирцев проверят, готов ли их иммунитет дать отпор коронавирусу

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:12:56+03:00

У новосибирцев проверят, как их иммунитет может противостоять коронавирусу.

Мы узнали, как принять участие в исследовании

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Новосибирцев проверят насколько их иммунитет готов к атаке коронавируса. В среду, 24 июня, стартует исследование, в котором примут участие добровольцы.

В нем примут участие 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

У добровольцев возьмут образцы крови и проверят на наличие антител IgG SARS-CoV-2. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Исследование позволит спрогнозировать развитие ситуации, а соответственно защититься от негативных последствий.

Заполнить анкету участника может любой житель региона на сайте http://ifacovid.nso.ru, начиная с 24 июня. Заявку на участие ребенка подают его законные представители.

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ИСТОЧНИК KP.RU