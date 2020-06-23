2020-06-23T08:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новосибирцев проверят, готов ли их иммунитет дать отпор коронавирусу

Мы узнали, как принять участие в исследовании
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
У новосибирцев проверят, как их иммунитет может противостоять коронавирусу.У новосибирцев проверят, как их иммунитет может противостоять коронавирусу.
Изменить размер текста:

Новосибирцев проверят насколько их иммунитет готов к атаке коронавируса. В среду, 24 июня, стартует исследование, в котором примут участие добровольцы.

В нем примут участие 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

У добровольцев возьмут образцы крови и проверят на наличие антител IgG SARS-CoV-2. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Исследование позволит спрогнозировать развитие ситуации, а соответственно защититься от негативных последствий.

Заполнить анкету участника может любой житель региона на сайте http://ifacovid.nso.ru, начиная с 24 июня. Заявку на участие ребенка подают его законные представители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячке оторвали ухо за испорченные сандалии на детской площадке
Дачные автобусы в Новосибирске 2020: маршруты, расписание, стоимость
Новосибирцев проверят, готов ли их иммунитет дать отпор коронавирусу
Новосибирская область присоединилась к акции «Великое кино Великой страны»
«Завораживает, можно залипнуть»: фотографы-любители два месяца снимали ночной Новосибирск в режиме Timelapse
«Съехал в кювет и перевернулся»: в аварии под Новосибирском погиб пенсионер
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 106 человек
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 4 пациента: что о них известно
Из-за засухи в шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС
Воры вынесли из квартиры новосибирца мясорубку и телевизор
«Увидела, что несется и пыталась убежать»: появилось видео, как сбили 8-летнюю девочку под Новосибирском
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
«Лежит на траве, лицо разбито»: новосибирец на иномарке снес бетонный столб
«Она — моя мечта»: сибиряк поймал в пруду «золотую» рыбку, поцеловал ее и отпустил
«Это чье, вообще?»: сибирячку возмутили мужские трусы на батарее в номере отеля
В Новосибирске таксист сбил 6-летнего мальчика на велосипеде
Погода в Новосибирске на 23 июня 2020 года: жара до +26 градусов
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
ЕГЭ в Новосибирске 2020: как пройдет, какие меры безопасности примут
«Прохожие были в шоке»: новосибирская группа «Рви меха» сняла клип про самоизоляцию