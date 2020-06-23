Новосибирцев проверят, готов ли их иммунитет дать отпор коронавирусу
Новосибирцев проверят насколько их иммунитет готов к атаке коронавируса. В среду, 24 июня, стартует исследование, в котором примут участие добровольцы.
В нем примут участие 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.
У добровольцев возьмут образцы крови и проверят на наличие антител IgG SARS-CoV-2. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Исследование позволит спрогнозировать развитие ситуации, а соответственно защититься от негативных последствий.
Заполнить анкету участника может любой житель региона на сайте http://ifacovid.nso.ru, начиная с 24 июня. Заявку на участие ребенка подают его законные представители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU