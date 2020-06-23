Новосибирская область присоединилась к акции «Великое кино Великой страны»
Киносеансы организовали в автоклубах — передвижных многофункциональных культурных центрах, поступивших в Новосибирскую область в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в прошлом году.
Как отметили организаторы, показ фильма «Судьба человека» прошел на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности для жителей Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Чановского и Чулымского районов области.
По словам регионального координатора проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», депутата Заксобрания Новосибирской области Игоря Гришунина, учреждения культуры региона в непростое время пандемии коронавируса смогли очень быстро перестроиться и найти такие формы работы, которые позволяют поддерживать позитивное настроение у жителей.
- Учитывая то, что в Новосибирской области пока ещё не проводятся массовые мероприятия, особое значение для патриотического воспитания молодежи приобретают такие яркие и сильные по эмоциональному накалу события, как вот этот кинопоказ фильма «Судьба человека», режиссера Сергея Бондарчука, снятого по мотивам рассказа великого писателя Михаила Шолохова, - прокомментировал Игорь Гришунин.
Кроме того, парламентарий сообщил, что в этом году ещё семь районов Новосибирской области получат автоклубы по партпроекту «Культура малой Родины». А по шести направлениям проекта учреждениям культуры региона окажут поддержку на сумму более ста пяти миллионов рублей, что позволит значительно улучшить их материально-техническую базу.