Новосибирская область присоединилась к акции «Великое кино Великой страны»

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:04:22+03:00

В День памяти и скорби, 22 июня сразу в нескольких районах региона прошли бесплатные кинопоказы художественного фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека»

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Киносеансы организовали в автоклубах — передвижных многофункциональных культурных центрах, поступивших в Новосибирскую область в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в прошлом году.

Как отметили организаторы, показ фильма «Судьба человека» прошел на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности для жителей Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Чановского и Чулымского районов области.

По словам регионального координатора проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», депутата Заксобрания Новосибирской области Игоря Гришунина, учреждения культуры региона в непростое время пандемии коронавируса смогли очень быстро перестроиться и найти такие формы работы, которые позволяют поддерживать позитивное настроение у жителей.

- Учитывая то, что в Новосибирской области пока ещё не проводятся массовые мероприятия, особое значение для патриотического воспитания молодежи приобретают такие яркие и сильные по эмоциональному накалу события, как вот этот кинопоказ фильма «Судьба человека», режиссера Сергея Бондарчука, снятого по мотивам рассказа великого писателя Михаила Шолохова, - прокомментировал Игорь Гришунин.

Кроме того, парламентарий сообщил, что в этом году ещё семь районов Новосибирской области получат автоклубы по партпроекту «Культура малой Родины». А по шести направлениям проекта учреждениям культуры региона окажут поддержку на сумму более ста пяти миллионов рублей, что позволит значительно улучшить их материально-техническую базу.