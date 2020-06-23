«Съехал в кювет и перевернулся»: в аварии под Новосибирском погиб пенсионер

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:17:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 июня, в Карасукском районе Новосибирской области произошла авария. Возле трассы между селами Михайловка и Кавкуй очевидцы заметили перевернутый автомобиль. Они тут же рассказали об этом полиции.

— Около 7.00 66-летний мужчина, управляя автомобилем Иж-2126 «Ода», двигался по автодороге село Михайловка – село Кавкуй. На 2-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в правый кювет, перевернув автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полиция проводит по факту ДТП проверку, все обстоятельства и причины аварии уточняются.

Напомним, 17 июня на другой трассе в Новосибирской области произошло похожее ДТП: в аварии с грузовиком погиб 62-летний мужчина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От удара грузовик перевернулся»: под Новосибирском в аварии погиб пенсионер

Еще один человек пострадал и был госпитализирован в больницу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU