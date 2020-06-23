В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 106 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:00:24+03:00

За сутки коронавирус диагностировали у 106 человек в регионе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Во вторник, 23 июня, оперштаб регионального правительства сообщил о том, что еще 106 человек заразились коронавирусом, при этом из больницы выписали 103 человека. Их результаты анализов отрицательные.

— Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 5 248 человек, в том числе 339 детей, выздоровели — 2 893 человека, — рассказали в оперштабе.

К сожалению, с начала эпидемии лот коронавируса умерли 76 человек. Только за последние сутки скончались четыре пациента инфекционного госпиталя. Это двое мужчин в возрасте 32 года и 70 лет и две женщины в возрасте 82 года и 92 года.

Сейчас в реанимации находится 81 человек, увеличилось количество пациентов, которых подскочили к аппарату ИВЛ. Сейчас их 25 человек.

Напомним, 22 июня губернатор Новосибирской области объявил о смягчении ограничительных мер. Разрешили работать всем магазинам, у которых есть отдельный вход. Торговых центров это не касается, они возобновят свою работу в самую последнюю очередь. С 24 июня можно будет посещать зоопарк, музеи и библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU