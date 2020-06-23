В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 4 пациента: что о них известно

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:53:00+03:00

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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Во вторник. 23 июня, стало известно, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчины в возрасте 32 года и 70 лет и женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек, — рассказали в оперштабе. — Сейчас в реанимации находится 81 человек, увеличилось количество пациентов, которых подключили к аппарату ИВЛ. Теперь 25 человек на искусственной вентиляции легких.

За сутки коронавирус обнаружили у 106 человек, из больницы выписали 103 пациента.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 5 248 человек, в том числе 339 детей, выздоровели — 2 893 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU