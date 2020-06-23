Из-за засухи в шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:45:04+03:00

Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства

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Сразу треть районов Новосибирской области оказалась в непростой ситуации. Из-за засухи там гибнут посевы многолетних трав и яровых культур, посеянных в первой половине мая. Появились трудности с заготовкой кормов животным на зиму. В итоге было принято решение на шести территориях ввести режим ЧС.

Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

— В настоящий момент режим ЧС введен на следующих территориях: в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском, Чановском районах. Возможно, режим ЧС также введут в Чистоозерном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах, — рассказал министр Евгений Лещенко.

В ближайшее время с 23 по 26 июня по области местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), по югу — местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Дожди, которые бы облегчили ситуацию, пока не предвидятся. Сегодня по области воздух прогреется до 31 градусов.

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