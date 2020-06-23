Воры вынесли из квартиры новосибирца мясорубку и телевизор

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:09:44+03:00

Четверо напали на мужчину, когда он был в машине, забрали у него ключи и проникли в дом

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В Новосибирске полицейские поймали четверых грабителей. Они напали на мужчину в машине, забрали у него ключи от квартиры и вынесли из нее ценные вещи: мясорубку, телевизор, телефон, деньги и документы на машину. Ущерб составил 82 тысячи рублей.

— Установлено, что 3 апреля 2019 года четверо мужчин в возрасте от 21 года до 35 лет у дома по улице Высоцкого совершили разбойное нападение на мужчину. Пока двое нападавших удерживали жертву в машине, двое других проникли в жилище, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

После того, как новосибирца отпустили, он обратился в полицию за помощью.

Когда банду поймали, выяснилось, что один из ее участников уже грабил квартиры. Она также находилась в одном из домов на улице Высоцкого. Тогда ущерб составил 80 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что задержанные планировали и дальше грабить новосибирцев.

Сейчас на на них заведены уголовные дела сразу по нескольким статьям: «Разбой», «Похищение официального документа, совершенное из корыстной заинтересованности» и «Грабеж». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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