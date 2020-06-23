«Увидела, что несется и пыталась убежать»: появилось видео, как сбили 8-летнюю девочку под Новосибирском

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:43:14+03:00

Автомобиль сразу затормозил, водитель и его пассажиры бросились на помощь ребенку

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Появилось видео, на котором видно, как водитель на «Лада Гранта» сбил 8-летнюю девочку в Линево под Новосибирском. Все произошло 19 июня.

На кадрах видно, как ребенок переходит по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу. Вдруг девочка замечает, что со стороны перекрестка несется машина, она начинает бежать, но не успевает добраться до тротуара, автомобиль на скорости ее сбил.

— 27-летний водитель двигался по проспекту Мира и у дома №16 совершил наезд на 8-летнюю девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, 22 июня во дворе жилого дома таксист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают полицейские.

Под Новосибирском сбили 8-летнюю девочку.группа "Линево.РФ"

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