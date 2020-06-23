2020-06-23T05:42:49+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%

БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%»)*и семейной ипотеке** до 15% от стоимости недвижимости.
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет 5,99%. Размер кредита - до 8 млн рублей включительно - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

По семейной ипотеке минимальная процентная ставка - 5,5%. Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица, или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно - в других регионах присутствия Банка.

Срок кредитования в рамках госпрограмм – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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