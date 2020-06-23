2020-06-23T05:25:09+03:00
Происшествия

«Лежит на траве, лицо разбито»: новосибирец на иномарке снес бетонный столб

Опора сломалась и повисла на проводах над дорогой
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль, врезавшись в столб, перевернулся.Автомобиль, врезавшись в столб, перевернулся.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник, 23 июня, в Калининском районе Новосибирска произошла авария: автомобиль врезался в фонарный столб, да так, что тот сломался и упал, повиснув на электропроводах.

— Возле дома №19 на улице Народной седан «Nissan Cefiro» снес столб и перевернулся на крышу. Упавшая опора частично перекрыла проезд по улице, — сообщили в группе «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что в машине находились двое мужчин, один из них после аварии лежал на траве возле автомобиля с разбитым лицом. На место аварии оперативно прибыли медики и сотрудники ГИБДД.

Мужчина лежал на траве с разбитым лицом, в ГИБДД выяснили, что травма была несерьзеной Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мужчина лежал на траве с разбитым лицом, в ГИБДД выяснили, что травма была несерьзенойФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Как сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по городу, пострадавшему мужчине была оказана первая медицинская помощь, но серьезных травм у него нет.

— Автомобиль «Nissan Cefiro» наехал на препятствие — фонарный столб — с дальнейшим опрокидыванием. У обоих мужчин есть признаки алкогольного опьянения, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Полицейские устанавливают детали аварии.

ДТП на Народной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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