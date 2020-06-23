2020-06-23T04:36:33+03:00
Общество

«Это чье, вообще?»: сибирячку возмутили мужские трусы на батарее в номере отеля

После жалобы женщины чужое нижнее белье убрали, но осадок остался
александра сударь
Поделиться:
Супруги в номере отеля обнаружили чужие мужские трусы. Фото: revizor.nskСупруги в номере отеля обнаружили чужие мужские трусы. Фото: revizor.nsk
Изменить размер текста:

Курьезный случай приключился с супруги из Новосибирска. Они решили отдохнуть пару дней в отеле за городом. Каково же было их удивление, когда они зашли в номер и обнаружили там на батарее чужие мужские трусы, а еще волосы в ванной.

— Такое ощущение, что все работают первый день: подвисают. Все делают долго, официант не знает состав блюд и говорит: не знаю, я здесь четвертый день работаю. Ну да Бог с этим, понятно после самоизоляции, возможно, пришлось набрать новеньких, но ребята, волосы в ванной, обнаруженные при заезде в номер и чужие трусы на батарее. Это ни в какие ворота. Позвонили на ресепшн, трусы убрали. Сомневаюсь, что номера перед новым гостем вообще убирали, — рассказала женщина в группе revizor.nsk.

Подписчиков паблика позабавила ситуация.

— Может вас просто вселили в чужой номер? Вообще если лежат трусы, номер явно не убирали. Я бы не стала с волосами и трусами заселяться без уборки.

Многие также пожаловались на сервис этого отеля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воры вынесли из квартиры новосибирца мясорубку и телевизор
«Увидела, что несется и пыталась убежать»: появилось видео, как сбили 8-летнюю девочку под Новосибирском
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
«Лежит на траве, лицо разбито»: новосибирец на иномарке снес бетонный столб
«Она — моя мечта»: сибиряк поймал в пруду «золотую» рыбку, поцеловал ее и отпустил
«Это чье, вообще?»: сибирячку возмутили мужские трусы на батарее в номере отеля
В Новосибирске таксист сбил 6-летнего мальчика на велосипеде
Погода в Новосибирске на 23 июня 2020 года: жара до +26 градусов
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
ЕГЭ в Новосибирске 2020: как пройдет, какие меры безопасности примут
«Прохожие были в шоке»: новосибирская группа «Рви меха» сняла клип про самоизоляцию