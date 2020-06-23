«Это чье, вообще?»: сибирячку возмутили мужские трусы на батарее в номере отеля

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:36:33+03:00

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Курьезный случай приключился с супруги из Новосибирска. Они решили отдохнуть пару дней в отеле за городом. Каково же было их удивление, когда они зашли в номер и обнаружили там на батарее чужие мужские трусы, а еще волосы в ванной.

— Такое ощущение, что все работают первый день: подвисают. Все делают долго, официант не знает состав блюд и говорит: не знаю, я здесь четвертый день работаю. Ну да Бог с этим, понятно после самоизоляции, возможно, пришлось набрать новеньких, но ребята, волосы в ванной, обнаруженные при заезде в номер и чужие трусы на батарее. Это ни в какие ворота. Позвонили на ресепшн, трусы убрали. Сомневаюсь, что номера перед новым гостем вообще убирали, — рассказала женщина в группе revizor.nsk.

Подписчиков паблика позабавила ситуация.

— Может вас просто вселили в чужой номер? Вообще если лежат трусы, номер явно не убирали. Я бы не стала с волосами и трусами заселяться без уборки.

Многие также пожаловались на сервис этого отеля.

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