В Новосибирске таксист сбил 6-летнего мальчика на велосипеде

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:33:51+03:00

Водителя, который сбил мальчика, ищет ГИБДД. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

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В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. В понедельник, 22 июня, автомобиль сбил 6-летнего мальчика. После этого водитель скрылся с места происшествия.

— Авария произошла в 18:15. Водитель, управляя седаном с логотипом такси во дворе дома Расковой 36/2 наехал на мальчика, который ехал на велосипеде. У 6-летнего ребенка диагностированы ушибы, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по городу.

Сейчас водителя разыскивают. Всем, кто стал свидетелем данного происшествия или знает о месте нахождения данного автомобиля, просьба обратиться по телефонам 232-23-51 либо 232-23-21.

ГИБДД напоминает, что водителю, который скрылся с места ДТП, грозит лишение права управления либо административный арест до 15 суток.

Напомним, 17 июня в Новосибирске произошел похожий случай: таксист сбил 8-летнего мальчика на велосипеде.

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ИСТОЧНИК KP.RU