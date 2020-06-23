2020-06-23T01:24:39+03:00
Общество

ЕГЭ в Новосибирске 2020: как пройдет, какие меры безопасности примут

ЕГЭ в Новосибирске 2020: рассказываем, чего ждать выпускникам
Алена КУЛЕШОВА
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Всего в Новосибирской области видеонаблюдение будет установлено в 1308 помещении.Всего в Новосибирской области видеонаблюдение будет установлено в 1308 помещении.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В школах, где будет проходить ЕГЭ в Новосибирске 2020, заканчивают устанавливать камеры. Всего в Новосибирской области видеонаблюдение будет установлено в 1308 помещении. В каждой комнате будут находиться по две камеры, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории и процесс печати электронных материалов.

— Из-за пандемии коронавируса монтаж оборудования проходил намного проще, чем в предыдущие годы — детей в школах не было, и работы велись в дневное время, — сообщает издание «Новая Сибирь». — Кроме того, рабочие могли не торопиться, ведь сроки сдачи экзамена в этом году тоже были сдвинуты.

Напомним, основная волна ЕГЭ стартует в 2020 году 3 июля. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как спасатели дезинфицируют школы перед экзаменами. Уже до 25 июня обработку планируется провести в 58 школах. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части МЧС России используют необходимые дезинфицирующие средства, которые разрушают вирусы, но при этом безопасны для людей и окружающей среды.

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До 25 июня планируется провести обработку в 58 учебных учреждениях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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