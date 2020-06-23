«Прохожие были в шоке»: новосибирская группа «Рви меха» сняла клип про самоизоляцию

23 Июнь 2020 2020-06-23T01:30:25+03:00

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Музыканты из оркестра «Рви меха» сняли клип про самоизоляцию. По словам артистов, на весь съемочный процесс у них ушло буквально несколько часов, а некоторые детали происходящего встраивались в сюжет походу, и не были изначально прописаны в сценарии.

— Идея возникла после того, как мы попали в небольшие неприятности из-за концерта в центре города. Вот после всего этого и захотелось снять что-то такое, что показывало бы, как важно в любой ситуации сохранять оптимистичный настрой и чувство юмора. Ведь все трудности в нашей жизни временные и их нужно уметь переживать со смехом, — рассказал КП-Новосибирск лидер команды Александр Петенев.

По словам музыканта, снимали клип недолго. Можно даже сказать — рекордно быстро: на все про все у артистов ушло буквально несколько часов. Квартира в доме, где происходила съемка, находится в Горском микрорайоне и принадлежит знакомому музыкантов, который выступил также и в роли костюмера.

— Сам ролик, грубо говоря, вот о чем: мужчина, находясь дома на самоизоляции, настолько от нее устает, что начинает творить разные абсурдные вещи и попадать в приключения. Причем, много вещей, которые есть в этом ролике, изначально в сценарии не прописывались, а были придуманы по ходу. Это касается и разных забавных костюмов: мы просто обнаружили их дома у знакомого, и решили, почему бы и нет? Снимать что-то веселое — это всегда удовольствие, но возникают при этом иногда весьма забавные трудности. К примеру, я вот никогда еще не примерял на себя образ эксгибициониста. И осваивать такое весьма нестандартное амплуа мне пришлось походу дела. Кто-то из местных жителей даже заснял с балкона эти мои этюды с раскрыванием плаща и выложил в местные соцсети. Вообще, прохожие, конечно, в шоке были, некоторые прямо шарахались от нас. Но все потом в итоге замечали камеру и понимали, что происходит. К тому же, мы ничего такого прямо страшного и не делали: всем понятно, что это просто такой художественный замысел, возможность посмеяться над ситуацией, — пояснил Александр Петенев.

Новосибирская группа Рви меха сняла клип про самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU