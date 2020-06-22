В Бердске коронавирусом заразились шесть медиков

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:00:07+03:00

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В Бердске шесть медиков заразились коронавирусом: еще один медицинский работник проходит повторный тес для подтверждения диагноза. Об этом на заседании оперштабал сообщила главврач Бердской ЦРБ Алла Дробинская. Кроме того, на сегодняшний день в городе увеличилось количество пациентов с внебольничной пневмонией.

— За последние две недели снизилось количество случаев ОРВИ, но увеличилось количество пациентов с внебольничной пневмонией. Возраст первой группы пациентов с пневмонией — от 35 до 45 лет, второй — люди пенсионного возраста, — цитирует Аллу Дробинскую сайт администрации города Бердска. В пульмонологии лежат пациенты только с внебольничной пневмонией 1 и 2 степени. У всех поступивших в отделение берут тест на коронавирус.

Главврач также отметила, что пациенты с тяжелой формой пневмонии направляются в инфекционные больницы Искитима и Новосибирска.

Напомним, всего в Новосибирской области зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было зарегистрировано 109 новых заболевших. Всего в регионе 2790 пациентов выздоровели: за прошедшие сутки их количество увеличилось на 21 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU