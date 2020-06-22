2020-06-22T21:13:18+03:00
Общество

Физичка «жжет»: новосибирские учителя сняли пародию на «Little Big»

Педагоги оделись в расклешенные брюки, вооружились реквизитом и вышли танцевать
Алена КУЛЕШОВА
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Учителя из новосибирской гимназии сняли пародию на песню «Uno» группы «Little Big». Фото: Кадр из видеоУчителя из новосибирской гимназии сняли пародию на песню «Uno» группы «Little Big». Фото: Кадр из видео
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Учителя из новосибирской гимназии сняли пародию на песню «Uno» группы «Little Big». Педагоги оделись в расклешенные брюки, вооружились реквизитом и вышли танцевать на крыльцо.

— Этот ролик мы сняли специально для ежегодного КВН, который проходит у нас в гимназии между учителями и выпускниками. В этом году из-за карантина, увы, не удалось собраться всем на одной сцене, решили провести его в формате онлайн. Песню выбрали не случайно: она сейчас популярна, на слуху у молодежи. Слова для пародии на нее придумывали с коллегами все вместе, даже гуглили, чтобы разобраться в современном сленге! Узнали, например, что слово «чиллить» означает — отдыхать, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Жихарева, учитель физики и руководитель среднего звена в гимназии «Горностай».

По словам Ольги Александровны, на обдумывание идеи и сами съемки времени ушло не много. Среди педагогов есть и выпускники школы, для которых эта традиция привычна и понятна.

— Многим людям, так сказать, «со стороны», могут быть не понятны некоторые нюансы. К примеру, я не просто так там с гигантской теннисной ракеткой позирую. Дело в том, что у нас на первом этаже гимназии стоят теннисные столы, где многие дети любят играть на переменах или после уроков. Иногда к ним присоединяются учителя и родители. Так что, это для всех нас буквально знаковое место, — пояснила КП-Новосибирск директор учебного учреждения Ирина Германовна Путинцева.

На самом КВН жюри, состоящее из завучей и выпускников прошлых лет, отдали предпочтение клипу учителей, а вот по итогам голосования в сети, лидировала видео-визитка учеников. Итоговую победу все же одержали выпускники. Но педагоги не в обиде: они только рады, что на память о школьных годах у будущих студентов останутся такие приятные воспоминания.

Новосибирские учителя сняли пародию на Little Big .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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