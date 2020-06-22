2020-06-22T19:49:21+03:00
Происшествия

«Наступил в яму и ушел под воду»: на пляже в Новосибирске утонул 9-летний мальчик

Ребенка пытались реанимировать, но он скончался до приезда скорой помощи
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
На пляже «Бугринская роща» в Новосибирске утонул 9-летний мальчик.На пляже «Бугринская роща» в Новосибирске утонул 9-летний мальчик.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

На пляже «Бугринская роща» в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Трагедия случилась вечером 22 июня. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

— По предварительным данным следствия, около половины восьмого вечера,трое детей одни пришли пляж, чтобы искупаться. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой. Находившийся на пляже мужчина достал мальчика из воды, пытался его реанимировать, однако ребенок скончался до прибытия врачей скорой помощи, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас следователи опрашивают родственников и знакомых мальчика, а также свидетелей произошедшего. Для определения точной смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Наступил в яму и ушел под воду»: на пляже в Новосибирске утонул 9-летний мальчик
Сибирячка нашла в лесу под Новосибирском белый гриб размером с голову
«Резко затормозил»: в Новосибирске водитель иномарки собрал «паровозик» из трех машин
Авиашоу в Мочище 2020: дата и состав участников
Мошенника, выманившего деньги у мамы онкобольной девочки, ищут следователи
«Не думала, что мне такая честь будет»: в Новосибирске для 98-летней военной медсестры устроили мини-парад
В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса
Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте
Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска
«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети
На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы
«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену
Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют
Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую