«Наступил в яму и ушел под воду»: на пляже в Новосибирске утонул 9-летний мальчик

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:49:21+03:00

Ребенка пытались реанимировать, но он скончался до приезда скорой помощи

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На пляже «Бугринская роща» в Новосибирске утонул 9-летний мальчик. Трагедия случилась вечером 22 июня. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

— По предварительным данным следствия, около половины восьмого вечера,трое детей одни пришли пляж, чтобы искупаться. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой. Находившийся на пляже мужчина достал мальчика из воды, пытался его реанимировать, однако ребенок скончался до прибытия врачей скорой помощи, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас следователи опрашивают родственников и знакомых мальчика, а также свидетелей произошедшего. Для определения точной смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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