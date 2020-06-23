Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:00:29+03:00

В Новосибирске 109 человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в регионе 109 заболевших, и пока что пик эпидемии не пройден, о том, какова ситуация в регионе расскажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 июня 2020 года.

— За сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

На данный момент в регионе остается лишь один район, где нет заболевших, — Кыштовский, который находится на севере области.

Карта распространения COVID-19 расскажет о ситуации в регионе.

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 142 случая заражения коронавирусом с начала эпидемии. Среди общего числа зараженных COVID-19 более 335 детей. Всего 2 790 пациентов излечились и были выписаны из инфекционных больниц. Количество жертв коронавируса составляет 72 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU