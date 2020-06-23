Погода в Новосибирске на 23 июня 2020 года: жара до +26 градусов

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:34:34+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 23 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске на 23 июня: по прогнозам синоптиков будет жарко до +26 градусов. Обещают, что будет облачно — но без осадков.

— Днем +25…+27 градусов, ночью +11…+13 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м\с, в порывах до 13 м\с, — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области местами сильная жара: днем +25…+30 градусов, в отдельных районах +19…+24 градуса. Ночью прохладно, в среднем — +11…+16 градусов, при прояснениях +4…+9 градусов. В целом переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. По восточной части Новосибирской области преимущественно без осадков. Ночью и утром местами дымки, туманы.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам волну июньской жары. Днем +23…+26 градусов, вечером +19…+26 градусов. Ночью будет прохладно — +14…+18 градусов. Облачно, без осадков. Ветер слабый, не более 2 м\с.

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ИСТОЧНИК KP.RU