«Резко затормозил»: в Новосибирске водитель иномарки собрал «паровозик» из трех машин

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:44:28+03:00

Авария попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов

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Перед площадью Энергетиков в Новосибирске произошло ДТП: столкнулись три автомобиля. Авария попала в объектив видеорегистратора одного из автомобилистов, позже ролик попал в сеть.

— На кадрах видно, как на въезде на площадь Энергетиков при движении со стороны Димитровского моста образовался паровозик из кроссовера, минивэна и седана, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Водитель кроссовера решил резко затормозить, несмотря на то, что до переключения зеленого сигнала светофора оставалось еще более 40 секунд.

В комментариях под постом многие сибиряки высказали свое мнения насчет причины произошедшего. Некоторые предположили, что автомобилиста что-то отвлекло, а некоторые решили, что дистанция между автомобилями была недостаточной:

— Маневр странный, может водитель отвлекся?

— Дистанция нужна нормальная.

— Вот так и происходят ДТП на ровном месте, — пишут люди.

В Новосибирске водитель иномарки собрал паровозик из трех машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU