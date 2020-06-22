2020-06-22T15:03:36+03:00
Происшествия

Мошенника, выманившего деньги у мамы онкобольной девочки, ищут следователи

По данному факту возбуждено уголовное дело
Алена КУЛЕШОВА
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Сейчас следователи разыскивают мошенника и находятся на связи с пострадавшей семьей.Сейчас следователи разыскивают мошенника и находятся на связи с пострадавшей семьей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Новосибирске мошенник под видом благотворителя выманил у мамы девочки, больной раком, 15 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

— По версии следствия, в апреле 2020 года сотрудники одного из благотворительных фондов собирали деньги на лечение тяжелобольной маленькой девочке. Получив от сотрудников фонда контактные данные мамы ребенка, так называемый «благотворитель» убедил женщину в намерении предоставить ей определенную сумму, но при этом попросил перечислить на указанный им банковский счет комиссию в размере 70 тысяч рублей. Женщина успела отправить мошеннику только часть средств — 15 тысяч. Но деньги на оплату лечения ребенка на расчетный счет лечебного учреждения так и не поступили, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас следователи разыскивают мошенника и находятся на связи с пострадавшей семьей, чтобы вовремя оказать любую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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