2020-06-22T14:39:54+03:00
Общество

«Не думала, что мне такая честь будет»: в Новосибирске для 98-летней военной медсестры устроили мини-парад

Перед ее подъездом маршировали военные и играл духовой оркестр
Алена КУЛЕШОВА
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Персональный мини-парад устроили в Новосибирске для военной-медсестры. Фото: пресс-служба ЦВОПерсональный мини-парад устроили в Новосибирске для военной-медсестры. Фото: пресс-служба ЦВО
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Персональный мини-парад устроили в Новосибирске для военной-медсестры. Александре Александровне Ракушевой 98 лет, в годы Великой Отечественной войны она воевала в составе третьего Белорусского фронта, дошла до Берлина, где вместе со своим будущем мужем они оставили автограф на стенах Рейхстага.

Военнослужащие Центрального военного округа, которые будут участвовать в параде Победы в Новосибирске, решили таким образом поздравить ветерана с 75 годовщиной Победы и прошедшим накануне Днем медицинского работника.

— Дай Бог всем удачи, здоровья. Никогда не думала, что мне вот такая честь будет, простой медицинской сестре, — благодарила военных Александра Александровна.

Во дворе для ветерана военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО прошли торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра Новосибирского высшего военного командного училища.

Напомним, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение парада. Он состоится не 9 мая, как это принято традиционно, а 24 июня. На трибунах будут только организаторы, сам парад пройдет без зрителей, однако все желающие смогут смотреть трансляцию праздника из дома.

Военной медицинской сестре устроили персональный мини-парад в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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