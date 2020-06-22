Авиашоу в Мочище 2020: дата и состав участников

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:24:45+03:00

В прошлом году на авиашоу в Мочище приехали более 70 тысяч зрителей Фото: Влад КОМЯКОВ

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Новосибирский аэродром готовится к проведению авиашоу в Мочище 2020: уже известны возможные дата и состав участников. Об этом КП-Новосибирск рассказали организаторы шоу с одной важной оговоркой:

- Новосибирцы смогут увидеть авиашоу в Мочище в 2020 году, но только после смягчения режима самоизоляции. Сейчас мы ведем подготовку к празднику в обычном режиме — обсуждаем участие пилотажных групп, договариваемся с основными спонсорами праздника, планируем доставку и питание для зрителей. Что касается аэродрома — он всегда в должном состоянии, взлетные полосы всегда готовы принять воздушные суда, — сообщил КП-Новосибирск руководитель Новосибирского аэродрома Мочище Александр Осокин.

КОГДА ПРОЙДЕТ АВИАШОУ В МОЧИЩЕ 2020

По словам авиатора, все будет зависеть от борьбы с пандемией и от разрешения регионального «Роспотребнадзора».

— Сейчас ведомства готовят необходимые приказы, а точная дата проведения шоу станет известна после 15 июля. Для нас это точка отсчета, к которой нам лучше быть готовыми в случае ослабления режима самоизоляции. Мы также думаем, что при дальнейшем стечении обстоятельств вполне возможен перенос авиашоу на первую половину августа, — прокомментировал «КП-Новосибирск» Александр Осокин.

ЧТО ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ АВИАШОУ В 2020 ГОДУ

На данный момент организаторы праздника ищут спонсоров, готовят площадку и полосы для авиатехники. Также на аэродроме планируют выделить зоны для выступления симфонического оркестра Новосибирской филармонии и других музыкальных коллективов, выставки ретро-технике и зоны фудкорта.

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