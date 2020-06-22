Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:35:26+03:00

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни почти все резонансные события произошли на объектах торговли.

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Самая распространенная ситуация, при которой в магазин вызывают охрану, – когда нетрезвые посетители мешают персоналу работать. За прошедшие выходные таких случаев было пять: в гастрономе на ул. Серебренниковская, в пивных магазинах на ул. Шевелева и на ул. Немировича-Данченко, в мясном магазине на ул. Одоевского, в гастрономе на ул. Советская. Прибывающие на вызов бойцы ГБР в таких случаях выпроваживали назойливых пьяных граждан.

19.06.2020г. в 19:44 сигнал тревоги поступил из гипермаркета на проезде Энергетиков. Прибывший на вызов экипаж стал свидетелем конфликта – мужчина без маски попробовал на свежесть молоко, которое намеревался купить, но кассир магазина не дала ему возможность совершить сделку, поскольку тот был без маски, и изъяла у него банковскую карту. Возмущенный самоуправством покупатель вызвал в магазин полицию, а продавцы – группу быстрого реагирования ГВАРДИИ. Благодаря взаимодействию государственной и негосударственной структур безопасности ситуацию удалось нормализовать.

20.06.2020г. около 20:00 часов в торговом центре на ул. Б. Богаткова произошел эксцесс, в результате которого пострадал охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Пьяный посетитель матерился и оскорблял продавцов. В ответ на замечание, сделанное охранником, хулиган кинулся на него с кулаками и порвал форменную футболку. Гвардеец задержал дебошира и передал его сотрудникам полиции.

20.06.2020г. в 22:42 в торговом павильоне на ул. Софийская пьяный посетитель, шедший в отдел по продаже пива, упал и разбил витрину в табачном отделе. Приехавшие по тревоге бойцы ГБР задержали виновного и передали полицейским. Ему предстоит возместить причиненный магазину ущерб.

21.06.2020г. в 16:40 двое пьяных мужчин угрожали продавцу табачного киоска на ул. Трикотажная тем, что разобьют стекло. Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации, вызвав ГБР, о чем сообщила хулиганам. Те, не дожидаясь появления гвардейцев, скоропалительно покинули место происшествия.