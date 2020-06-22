«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:32:38+03:00

Так девушка хотела отомстить парню за то, что он ее отверг

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Купинский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летней сибирячке за то, что она оклеветала своего любимого в интернете. — Суд установил, что в марте обвиняемая создала через смартфон страницу в соцсети на имя жителя села Купино с его фотографией. Там она от его лица распространяла ложные данные о частной жизни мужчины и его несовершеннолетней дочери, опорочив его честь и достоинство, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре Купинского района корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что женщина была в романтических отношениях с потерпевшим. В один день они поссорились. Сибирячка хотела встретиться с мужчиной, чтобы обсудить их проблемы, но он отказался. Тогда она стала угрожать, что опорочит его в интернете.

— В открытой группе она выставила на всеобщее обозрение несколько постов. В них она писала от лица потерпевшего, что он злоупотребляет алкоголем, дословно: «Я бухарик». От его лица она также предлагала вступить в интимную связь его же 17-летней дочери. Мужчина узнал об этих постах от своей жены и других жителей Купина, — сообщили в прокуратуре Купинского района. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Клевета». Уголовное дело рассмотрели в особом порядке уголовного судопроизводства.

Сибирячка полностью признала свою вину. Судья назначил ей наказание — 120 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

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