2020-06-22T11:32:38+03:00
Общество

«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети

Так девушка хотела отомстить парню за то, что он ее отверг
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Сибирячка опорочила в интернете своего любимого.Сибирячка опорочила в интернете своего любимого.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Купинский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летней сибирячке за то, что она оклеветала своего любимого в интернете. — Суд установил, что в марте обвиняемая создала через смартфон страницу в соцсети на имя жителя села Купино с его фотографией. Там она от его лица распространяла ложные данные о частной жизни мужчины и его несовершеннолетней дочери, опорочив его честь и достоинство, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре Купинского района корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что женщина была в романтических отношениях с потерпевшим. В один день они поссорились. Сибирячка хотела встретиться с мужчиной, чтобы обсудить их проблемы, но он отказался. Тогда она стала угрожать, что опорочит его в интернете.

— В открытой группе она выставила на всеобщее обозрение несколько постов. В них она писала от лица потерпевшего, что он злоупотребляет алкоголем, дословно: «Я бухарик». От его лица она также предлагала вступить в интимную связь его же 17-летней дочери. Мужчина узнал об этих постах от своей жены и других жителей Купина, — сообщили в прокуратуре Купинского района. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Клевета». Уголовное дело рассмотрели в особом порядке уголовного судопроизводства.

Сибирячка полностью признала свою вину. Судья назначил ей наказание — 120 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске хотят установить памятник врачам, умершим от коронавируса
Сибирячка отсудила сто тысяч за то, что ее 4-летний сын сломал руку на батуте
Пьяные дебоши и конфликты: место происшествия – магазины Новосибирска
«Я бухарик»: сибирячка под видом любимого публиковала фейковые посты в соцсети
На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы
«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену
Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
График работы метро во время Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: какие станции перекроют
Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую