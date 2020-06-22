На парад Победы 24 июня в Новосибирске пригласят юнармейцев и Волонтеров Победы

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:51:18+03:00

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Кроме ветеранов Великой Отечественной войны увидеть парад Победы в Новосибирске смогут представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников:

- Считаю, что у нас накоплен достаточный опыт в условиях эпидемии коронавируса, и мы можем себе позволить брать на себя разумную ответственность, без рисков для жителей, работников различных сфер, в том числе и при проведении парада Победы. Представители детских патриотических коллективов, которые готовились пройти маршем в составе парадных колонн – юнармейцы, кадеты, детский морской центр «Каравелла» – в этом году не участвуют в параде. Считаю, что мы имеем возможность, с соблюдением всех санитарных мер, дистанции, пригласить этих ребят, для того, чтобы они в этом году комфортно, с первой линии посмотрели парад во всей его красе.

Глава региона поддержал предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя о приглашении на парад участников движения «Волонтеры Победы».

- Ребята, которые 9 мая, несмотря на все ограничения и даже риски, создавали праздничное настроение ветеранам и жителям города, тоже заслуживают того, чтобы просмотреть парад Победы в этом году, - отметил губернатор Андрей Травников.

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