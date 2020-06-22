«Накинулись на него вчетвером»: новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:44:48+03:00

Пассажиры автобуса, который ехал мимо сняли на видео произошедшее

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В понедельник, 22 июня, на проспекте Дзержинского, около остановки «Королева», произошел дорожный конфликт. Пассажиры автобуса сняли на видео драку.

— Водитель «Короллы», видимо, порезал другой автомобиль. Из него вышли четверо парней и напали на одного, разбив ему лицо и машину. После потасовки пострадавший сел за руль «Короллы» и поехал. Нападавшие рванули за ним. Чем закончилось, неизвестно, — рассказал автор видео в группе «АСТ-54».

В полиции пока не прокомментировали инцидент на дороге.

Напомним, в декабре новосибирские водители стали свидетелем неадекватного поступка владельца «Мерседеса» на улице Большевистской. «Мерседес» сначала пытается объехать УАЗ, но безуспешно. Когда машины встали в «пробку» автомобилист вышел из машины и порезал колеса внедорожнику. Позже он объяснил, почему так сделал.

Новосибирцы избили водителя за то, что он якобы их подрезал.

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ИСТОЧНИК KP.RU