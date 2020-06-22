«Кирпичи на капот повалились»: после ДТП иномарка отлетела в стену

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:19:22+03:00

В ГИБДД сообщают, что никто из людей в аварии не пострадал

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В понедельник, 22 июня, в Куйбышеве произошла авария. Столкнулись друг с другом два автомобиля: хэтчбек «Toyota Opa» и седан «Toyota Corona Premio». Вторая машина после столкновения врезалась в стену дома: на капот автомобиля обвалились кирпичи. Об аварии рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

— Как рассказали наши подписчики, все водители и пассажиры выжили, но получили различные травмы, — сообщили в группе.

В ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На место аварии приезжали сотрудники ДПС и «скорой помощи». В ГИБДД по области КП-Новосибирск рассказали, что информации о пострадавших нет.

— Около 10 утра возле дома № 48 по улице Омской в Куйбышеве произошло столкновение между автомобилями «Toyota Opa» и «Toyota Corona Premio». Данных о пострадавших не поступало, пока авария оформлена как ДТП с материальным ущербом, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786270" frameborder="0"></iframe> ДТП в Куйбышеве.

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