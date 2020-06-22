Открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года: как будут работать, что разрешат
Стало известно об открытие непродовольственных магазинов в Новосибирске с 22 июня 2020 года. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
— С сегодняшнего дня — 22 июня — разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. Соответствующие документы после принятия будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области, — рассказали в правительстве.
Напомним, по-прежнему закрыты торговые центры. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, они возобновят работу в последнюю очередь.
Напомним, с начала эпидемии коронавирус выявили более чем у пяти тысяч человек, при этом почти три тысячи пациентов выздоровели, к сожалению 72 человека скончались. В основном это пожилые люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU