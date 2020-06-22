Как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала, как будут работать музеи в Новосибирске с 24 июня 2020 года.
— Посещение музеев будет разрешено с соблюдением всех санитарных норм: масочного режима и социальной дистанции, — сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писал, что 24 июня 2020 года откроет двери новосибирский зоопарк. Для его посетителей разработали правила: пускать туда будут не больше 3 тысяч человек в день, гости зоопарка должны надеть маски и соблюдать дистанцию. Пока зоопарк работает без посещения крытых павильонов
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU