2020-06-22T08:40:48+03:00
Общество

«Снял с нее золото и сдал в ломбард»: в Новосибирске задержали мужчину, убившего молотком любимую

Сибиряк рассказал, что перед убийством они поссорились
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчину, убившего любимую молотком, задержали.Мужчину, убившего любимую молотком, задержали.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Коченевском районе задержан подозреваемый в убийстве. Еще в апреле в одном из домов СНТ «Домостроитель» в Колыванском районе обнаружили тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. Первыми тревогу забили соседи.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого в убийстве удалось задержать только через пару месяцев. Им оказался 50-летний сожитель убитой сибирячки.

Мужчину задержали на съемной квартире, где он прятался. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Мужчину задержали на съемной квартире, где он прятался. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

— По версии следствия, 16 апреля 2020 года в утреннее время на почве личных неприязненных отношений между сожителями возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый взял молоток и нанес потерпевшей не менее двух ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась, а подозреваемый с места совершения преступления скрылся. Задержанный мужчина допрошен следователем, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Известно, что После убийства мужчина снял с мертвой женщины золото и сдал в ломбард. Как рассказал в ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый прятался на съемной квартире, со знакомыми он не общался, телефоном не пользовался. Мужчина свою вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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