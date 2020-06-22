В Новосибирске двое пациентов умерли от коронавируса за сутки: что о них известно

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:07:46+03:00

От коронавируса за сутки умерли еще двое мужчин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего с начала эпидемии от инфекции скончались 72 человека

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В понедельник. 22 июня, стало известно, что за последние сутки еще два пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Оба — мужчины, одному было 45 лет, другому — 53 года. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 72 пациента инфекционного госпиталя. Сейчас в реанимации находятся 69 человек, к аппарату ИВЛ подключены 19 человек, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 109 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии — больше пяти тысяч.

Напомним, еще часть ограничительных мер принято решение смягчить. С 24 июня начинает работать зоопарк, музеи и библиотеки. Торговые центры и рестораны пока закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU