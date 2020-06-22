Еще 109 заразившихся за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели более 5 тысяч человек
В понедельник. 22 июня, стало известно о еще 109 заболевших коронавирусом за сутки. При этом из больницы выписали 21 пациента. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— По данным оперативного штаба на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2790 пациентов, — рассказали в оперштабе.
К сожалению, еще двое человек умерли за последние сутки. Это мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 72 человека.
Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Но некоторые ограничительные меры принято решение снять. Например, с 24 июня начнет снова работать зоопарк, а также музеи и библиотеки. Торговые центры все еще закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU