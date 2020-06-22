Еще 109 заразившихся за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели более 5 тысяч человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:01:01+03:00

Еще 109 человек заболели за сутки коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В понедельник. 22 июня, стало известно о еще 109 заболевших коронавирусом за сутки. При этом из больницы выписали 21 пациента. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— По данным оперативного штаба на утро 22 июня в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2790 пациентов, — рассказали в оперштабе.

К сожалению, еще двое человек умерли за последние сутки. Это мужчины в возрасте 45 лет и 53 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 72 человека.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Но некоторые ограничительные меры принято решение снять. Например, с 24 июня начнет снова работать зоопарк, а также музеи и библиотеки. Торговые центры все еще закрыты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU