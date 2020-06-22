2020-06-22T07:28:36+03:00
Общество

«Выбили окно и начали тушить»: полицейские спасли дом семьи с двумя маленькими детьми от пожара

К счастью, людей внутри не было
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские спасли дом семьи с маленькими детьми. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФОПолицейские спасли дом семьи с маленькими детьми. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
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В Барабинске транспортные полицейские не дали сгореть дому семьи с двумя маленькими детьми. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

— Капитан полиции Михаил Бендик и его брат, лейтенант внутренней службы Александр Бендик ехали на машине по личным делам, когда увидели на соседней улице черный дым. Позднее будет установлено, что пожар в доме семьи начался на кухне, — рассказали в ведомстве.

Пожар начался на кухне. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Пожар начался на кухне. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Офицеры не растерялись, сначала полицейские удостоверились, что жильцов дома нет. Александр выбил окно деревянным брусом, а Михаил дотянул до проема водопроводный шланг и направил струю на горящие предметы. Вскоре к тушению огня подключились и соседи.

До прибытия пожарных полицейским удалось потушить огонь и спасти дом.

Полицейских хотят наградить. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Полицейских хотят наградить. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

Глава семьи — Дмитрий от всего сердца поблагодарил офицеров транспортной полиции за спасение их имущества и неравнодушие к чужой беде.

В настоящее время решается вопрос о поощрении данных сотрудников правами начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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