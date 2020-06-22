«Выбили окно и начали тушить»: полицейские спасли дом семьи с двумя маленькими детьми от пожара
В Барабинске транспортные полицейские не дали сгореть дому семьи с двумя маленькими детьми. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
— Капитан полиции Михаил Бендик и его брат, лейтенант внутренней службы Александр Бендик ехали на машине по личным делам, когда увидели на соседней улице черный дым. Позднее будет установлено, что пожар в доме семьи начался на кухне, — рассказали в ведомстве.
Пожар начался на кухне. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
Офицеры не растерялись, сначала полицейские удостоверились, что жильцов дома нет. Александр выбил окно деревянным брусом, а Михаил дотянул до проема водопроводный шланг и направил струю на горящие предметы. Вскоре к тушению огня подключились и соседи.
До прибытия пожарных полицейским удалось потушить огонь и спасти дом.
Полицейских хотят наградить. Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО
Глава семьи — Дмитрий от всего сердца поблагодарил офицеров транспортной полиции за спасение их имущества и неравнодушие к чужой беде.
В настоящее время решается вопрос о поощрении данных сотрудников правами начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
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