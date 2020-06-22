«Сидит на асфальте, держится за ногу»: байкер пострадал в аварии в центре Новосибирска

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:15:35+03:00

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В Железнодорожном районе Новосибирска, на пересечении улиц Нарымской и 1905 года произошла авария. Столкнулись седан «Toyota Avensis» и мотоцикл.

Последствия ДТП попали на видеорегистратор водителя, который проезжал мимо. Он выложил видео в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Повреждения получил водитель мотоцикла. Характер его травм и обстоятельства ДТП выясняются, — сообщили в группе. На кадрах видно, как мотоциклист сел на тротуар и держится за согнутую ногу.

В ГИБДД по городу КП-Новосибирск сообщили, что произошло:

— В 9:50 42-летний водитель на мотоцикле «Suzuki» двигался по улице Нарымская со стороны площади Трубникова сторону площади Лунинцев. По пути он столкнулся с автомобилем «Toyota Avensis», который двигался в попутном направлении, за рулем был водитель 68-летний водитель. Мотоциклист доставлен в больницу с травмой ноги. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 16 июня произошло похожее ДТП: в центре Новосибирска столкнулись кроссовер и мотоцикл, байкер получил травму ноги.

ДТП на Нарымской.

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