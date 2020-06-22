В Новосибирске нашли сбежавшую от опекуна 16-летнюю школьницу с Кузбасса
В Кемеровской области в ходе расследования уголовного дела найдена 16-летняя девочка. Еще 12 июня в городе Прокопьевске она вышла с опекуном из отдела полиции и убежала. Ее искали неделю.
— Было возбуждено уголовное дело. 19 июня девочку обнаружили в Новосибирской области. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, — рассказали в пресс-службе СК по Кемеровской области.
Напомним, в Новосибирске 26 мая из больницы «Скорой медицинской помощи №2», расположенной на улице Тургенева, ушел 17-летний подросток. У него на лице были свежие ссадины. Известно, что он накануне он попал в ДТП, водитель бросил машину и сбежал, оставив раненого подростка. Позже мальчик объявился.
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ИСТОЧНИК KP.RU