В Новосибирске нашли сбежавшую от опекуна 16-летнюю школьницу с Кузбасса

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:12:12+03:00

О местонахождении девочки ничего не было известно неделю

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В Кемеровской области в ходе расследования уголовного дела найдена 16-летняя девочка. Еще 12 июня в городе Прокопьевске она вышла с опекуном из отдела полиции и убежала. Ее искали неделю.

— Было возбуждено уголовное дело. 19 июня девочку обнаружили в Новосибирской области. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства исчезновения подростка. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, — рассказали в пресс-службе СК по Кемеровской области.

Напомним, в Новосибирске 26 мая из больницы «Скорой медицинской помощи №2», расположенной на улице Тургенева, ушел 17-летний подросток. У него на лице были свежие ссадины. Известно, что он накануне он попал в ДТП, водитель бросил машину и сбежал, оставив раненого подростка. Позже мальчик объявился.

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ИСТОЧНИК KP.RU