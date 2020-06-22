2020-06-22T06:24:31+03:00
Общество

Общероссийская акция «Минута молчания» пройдет 22 июня

Вся страна замолчит ровно на одну минуту 22 июня. По московскому времени тишина настанет в 12.15, по новосибирскому - в 16.15
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Фото: история.рфФото: история.рф
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Остановится теле- и радиовещание. Будет звучать голос легендарного советского диктора Игоря Кириллова. Метроном монотонно отсчитает удары.

79 лет назад, 22 июня 1941 года, в 12.15 по московскому времени жизнь наших соотечественников разделилась на до и после.

- Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Налеты были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар агрессору. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами! - обратился к советским гражданам народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

Так для многих миллионов людей началась Великая Отечественная война. Этот день и это время - навечно в нашей памяти. 22 июня стал Днем памяти и скорби.

В этот день в 12.15 рекомендуется делать перерыв в работе и в местах скопления граждан. Водители по возможности останавливаются у обочины. На мемориалах и воинских захоронениях возлагают цветы. В храмах проходят панихиды по павшим.

Внезапно наступившая тишина объединяет всех в желании больше никогда не допустить ужаса мировой войны.

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