Сибирячка снимает на скрытую камеру своего пса, чтобы понять, как он открывает банки

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:20:08+03:00

Пес так любит поесть, что даже научился откручивать крышки на стеклянных банках. Фото: svetochka_andreeva_

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Сибирячка Светлана Андреева сняла забавное видео. В кадре ее пес по кличке Пайлак, правда он не знает, что его снимает скрытая камера, а потому, как только хозяева уходят из дома, пес тут же бросается к холодильнику и достает оттуда все, что попадает на зуб.

Удивительно, но даже морозилка сдается под натиском настойчивого пса.

— Мы взяли его из приюта. Его в свое время нашли на остановке. Видимо, от того, что он долгое время жил на улице, у него особое отношение к еде: чувства насыщения будто отсутствует, — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Меня поразило, как он открывает стеклянные банки с крышкой, причем сами банки целые и крышки тоже, даже не надкусанные, поэтому мы поставили скрытую камеру.

Секрет с банками по-прежнему не разгадан. Зато камера сняла, как пес опустошает морозилку. Он достали оттуда килограмм куриной печени и килограмм куриного филе, и все съел. Напоследок закусил мороженным, но полностью съесть вкусняшку у пса не хватило сил. На ролике видно, как довольное животное спит возле остатков еды на полу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786254" frameborder="0"></iframe> Сибирячка сняла на скрытую камеру, как пес открывает морозилку и съедает все ее содержимое.Автор видео: svetochka_andreeva_

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