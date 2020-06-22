«Как это нет на карте?»: под Новосибирском очевидцы не смогли вызвать «скорую» мужчине, попавшему в ДТП
В селе Белово Искитимского района произошло ДТП. Водитель «Жигулей» ехал по Центральной улице села. Как рассказали очевидцы, он несся на большой скорости, не справился с управлением и перевернулся. Машина врезалась в забор и повалила старую березу, которая росла возле дома.
Видео с места аварии поделился читатель группы «АСТ-54». Возле «гонщика» собралась толпа, очевидцы стали вызывать «скорую». Вот только врачи не могли понять, куда нужно ехать.
— Срочно «скорую»! Как это нет в Искитимском районе села Белово? — возмутилась женщина, которая пыталась вызвать врачей.
Подписчик, который выложил видео, рассказал, что помощь врачей не понадобилась: в аварии не пострадали ни сам водитель «ВАЗа-2106», ни окружающие. На месте ДТП работал сотрудник полиции.
В ГИБДД по области КП-Новосибирск уточнят информацию об аварии позже.
Машина перевернулась в Белово.
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ИСТОЧНИК KP.RU