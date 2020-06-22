«Как это нет на карте?»: под Новосибирском очевидцы не смогли вызвать «скорую» мужчине, попавшему в ДТП

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:17:57+03:00

Водитель перевернул свою "шестерку", но сам не пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Его машина перевернулась, врезавшись в забор и сломав дерево

Изменить размер текста: A A

В селе Белово Искитимского района произошло ДТП. Водитель «Жигулей» ехал по Центральной улице села. Как рассказали очевидцы, он несся на большой скорости, не справился с управлением и перевернулся. Машина врезалась в забор и повалила старую березу, которая росла возле дома.

Видео с места аварии поделился читатель группы «АСТ-54». Возле «гонщика» собралась толпа, очевидцы стали вызывать «скорую». Вот только врачи не могли понять, куда нужно ехать.

— Срочно «скорую»! Как это нет в Искитимском районе села Белово? — возмутилась женщина, которая пыталась вызвать врачей.

Подписчик, который выложил видео, рассказал, что помощь врачей не понадобилась: в аварии не пострадали ни сам водитель «ВАЗа-2106», ни окружающие. На месте ДТП работал сотрудник полиции.

В ГИБДД по области КП-Новосибирск уточнят информацию об аварии позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/786253" frameborder="0"></iframe> Машина перевернулась в Белово.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU