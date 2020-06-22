2020-06-22T06:17:57+03:00
Общество

«Как это нет на карте?»: под Новосибирском очевидцы не смогли вызвать «скорую» мужчине, попавшему в ДТП

Его машина перевернулась, врезавшись в забор и сломав дерево
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Водитель перевернул свою "шестерку", но сам не пострадал.Водитель перевернул свою "шестерку", но сам не пострадал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В селе Белово Искитимского района произошло ДТП. Водитель «Жигулей» ехал по Центральной улице села. Как рассказали очевидцы, он несся на большой скорости, не справился с управлением и перевернулся. Машина врезалась в забор и повалила старую березу, которая росла возле дома.

Видео с места аварии поделился читатель группы «АСТ-54». Возле «гонщика» собралась толпа, очевидцы стали вызывать «скорую». Вот только врачи не могли понять, куда нужно ехать.

— Срочно «скорую»! Как это нет в Искитимском районе села Белово? — возмутилась женщина, которая пыталась вызвать врачей.

Подписчик, который выложил видео, рассказал, что помощь врачей не понадобилась: в аварии не пострадали ни сам водитель «ВАЗа-2106», ни окружающие. На месте ДТП работал сотрудник полиции.

В ГИБДД по области КП-Новосибирск уточнят информацию об аварии позже.

Машина перевернулась в Белово.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие зоопарка в Новосибирске с 24 июня 2020 года: как будут продавать билеты, кого пустят
В Новосибирске двое пациентов умерли от коронавируса за сутки: что о них известно
Еще 109 заразившихся за сутки: в Новосибирске коронавирусом заболели более 5 тысяч человек
«Выбили окно и начали тушить»: полицейские спасли дом семьи с двумя маленькими детьми от пожара
«Сидит на асфальте, держится за ногу»: байкер пострадал в аварии в центре Новосибирска
В Новосибирске нашли сбежавшую от опекуна 16-летнюю школьницу с Кузбасса
Общероссийская акция «Минута молчания» пройдет 22 июня
Сибирячка снимает на скрытую камеру своего пса, чтобы понять, как он открывает банки
«Как это нет на карте?»: под Новосибирском очевидцы не смогли вызвать «скорую» мужчине, попавшему в ДТП
«Ростелеком» в Сибири обеспечит видеонаблюдением во время ЕГЭ более 9 тысяч аудиторий
Стала известна судьба сибирячки в леопардовых штанах
Новосибирец украл вино за 29 тысяч рублей: мы узнали, что в нем такого
«Не отвечает на звонки»: в Новосибирске ищут женщину в леопардовых штанах
«Муж сказал — увольняйся»: в Новосибирске появился еще один госпиталь для больных коронавирусом
Погода в Новосибирске на 22 июня 2020 года: будет тепло
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске иномарка врезалась в автобус: есть пострадавшие
«Молодцы, мужики»: под Новосибирском 30 дачников тушили горящий дом
В Новосибирске иномарка сбила школьницу: девочка находится в больнице
«Дочка ночевала со мной в реанимации»: новосибирская медсестра честно рассказала о своей работе